Acerbi difende l'Inter: "La Juve ha speso 200 milioni, noi parametri zero e via tanti forti"

LE PAROLE

Dopo il pareggio di Marassi il difensore cerca di allentare la pressione sui nerazzurri: "Dobbiamo essere equilibrati, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo"

"Ricordo alla gente che dice che l'Inter è la squadra più forte del campionato che come sono arrivati tanti giocatori forti, sono andati via tanti giocatori forti. La Juventus ha speso 200 milioni per gente come Bremer, Chiesa e Vlahovic. Noi abbiamo preso dei parametri zero. Dobbiamo essere equilibrati, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo". Francesco Acerbi difende la sua Inter dopo il pareggio di Marassi contro il Genoa cercando di allentare la pressione intorno alla squadra nerazzurra.

"Abbiamo cambiato tanti giocatori, Thuram che non pensavo fosse così forte ma anche Carlos Augusto, Bisseck - ha proseguito il difensore nerazzurro a Dazn - Però sono andati via Brozovic, Dzeko, Lukaku, giocatori fortissimi anche in Europa, e abbiamo messo giocatori che erano punti di domanda ma si son dimostrati molto forti anche grazie al gruppo che è ottimo e ha fatto il resto. Poi abbiamo voglia di fare le cose in grande, dopo sette vittorie in trasferta ci può stare pareggiare su un campo difficile, però cerchiamo di puntare sempre in alto perché abbiamo le capacità per farlo. Poi la fortuna può capitare a noi…".