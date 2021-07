119 storie nerazzurre: la leggenda dell'Inter in un libro

IN LIBRERIA

Rivolto ai giovani lettori, ma non solo, l'opera edita da Electa Junior racconta le imprese, i titoli e i campioni del club milanese

119 storie Nerazzurre. O meglio 100 più 19. Per ricordare il numero di scudetti che fa tornare la Beneamata prima squadra di Milano per tricolori vinti. Un libro realizzato da Electa Junior in collaborazione con l’Inter, dedicato ai giovani lettori, bambini e bambine, ma non solo. Le storie dello sport e del calcio in particolare non hanno età, così come i valori che reincarna da sempre la società nerazzurra: dall’amicizia al rispetto, dalla sana competizione alla disciplina e poi passione, generosità, merito ed integrazione.

Il libro racconta tutte le indimenticabili imprese del Biscione. Dalla Grande Inter di Herrera e Facchetti, a quella del Triplete di Mourinho e Zanetti. Dallo Scudetto dei record di Trapattoni e Matthaus, fino ad arrivare all’ultima vittorio: l’Inter campione d’Italia 2020/2021 con Conte in panchina e Lukaku in campo. 119 storie Nerazzurre ripercorse, attraverso parole e illustrazioni, la gloriosa storia del club di Milano, tra protagonisti ed aneddoti, vittorie e delusioni, trionfi e coppe, sogni e magie. Un libro pensato per i bambini con i protagonisti trasformati in fumetti ma che affascinerà anche i papà. Sempre che si tratti di tifosi nerazzurri.