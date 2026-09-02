Inter, ufficializzata la lista Champions: ecco i calciatori che potrà schierare Chivu

L'Inter ha reso noto l'elenco dei calciatori inseriti nella lista Champions League 26/27. Di seguito la lista completa: Josep MARTINEZ, John STONES, Piotr ZIELINSKI, Petar SUCIC, Marcus THURAM, Lautaro MARTINEZ, LUIS HENRIQUE, Raffaele DI GENNARO, Ange-Yoan BONNY, Andy DIOUF, Hakan CALHANOGLU, Curtis JONES, Henrikh MKHITARYAN, Nicolò BARELLA, Manuel AKANJI, Benjamin PAVARD, CARLOS AUGUSTO, Yann-Aurel BISSECK, Federico DIMARCO, Ivan PROVEDEL, Mattia MARELLO, Alessandro BASTONI, Djed SPENCE. Aleksandar Stankovic e Pio Esposito saranno inseriti nella Lista B.