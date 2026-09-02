Atalanta: ecco la lista dei 25 per la Conference League

02 Set 2026 - 20:04
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L'Atalanta ha depositato la lista A di 25 giocatori valida per la fase campionato della Conference League. Maurizio Sarri ha scelto 25 giocatori, tra cui il 2003 De Nipoti in uscita dalla Under 23 e il 2006 Levak che ne fa ancora parte. Portieri: Marco Carnesecchi, Marco Sportiello. Difensori: Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Isak Hien, Sead Kolasinac, Odilon Kossounou, Thomas Kristensen, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta. Centrocampisti: José Ederson, Eljif Elmas, Gianluca Gaetano, Franck Kessié,Sergej Levak, Mario Pasalic, Lazar Samardzic. Attaccanti: Charles De Ketelaere, Tommaso De Nipoti, Nikola Krstovic, Giacomo Raspadori, Jonathan Rowe, Gianluca Scamacca, Kamaldeen Sulemana, Nicola Zalewski.

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