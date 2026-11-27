Oggi sono previsti gli esami strumentali per Bastoni: in ottica Genoa, avversario dell'Inter domani sera a San Siro, una 'visita medica' che non cambia nulla nei piani di Chivu, comunque andrà il centrale nerazzurro salterà la sfida con i rossoblù. Ma se così è nell'immediato, diversa la situazione in prospettiva: se la prima diagnosi - indolenzimento al quadricipite - fosse confermata, si potrebbe ipotizzare uno stop precauzionale di una settimana, dieci giorni, con un rientro quindi possibile contro il Frosinone, altrimenti la situazione andrebbe complicandosi, visti i successivi e numerosi impegni dell'Inter da qui alla sfida pre-natalizia con la Lazio in Supercoppa. Ma, tant'è, per ora prevale l'attesa, con la speranza che l'indolenzimento annunciato subito dopo la sua uscita dal campo contro lo Stoccarda sia realmente tale.