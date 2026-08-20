Inter, Spence lavora a parte: non ci sarà contro il Monza

L'Inter aspetta Curtis Jones, ultimo tassello di un mercato che parla inglese anche se per l'esordio con il Monza, Spence non sarà della partita. Il giocatore si è allenato a parte in quanto in ritardo con la preparazione. Jones invece è atteso nelle prossime ore mentre si delineano le scelte di Chivu. In porta Josep Martínez, in difesa Akanji e Bastoni sono praticamente certi, mentre Stones resta favorito su Bisseck. Diouf a destra. Davanti potrebbero partire Pio Esposito e Bonny con Lautaro pronto a entrare.