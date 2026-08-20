Inter, Spence lavora a parte: non ci sarà contro il Monza

20 Ago 2026 - 16:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'Inter aspetta Curtis Jones, ultimo tassello di un mercato che parla inglese anche se per l'esordio con il Monza, Spence non sarà della partita. Il giocatore si è allenato a parte in quanto in ritardo con la preparazione. Jones invece è atteso nelle prossime ore mentre si delineano le scelte di Chivu. In porta Josep Martínez, in difesa Akanji e Bastoni sono praticamente certi, mentre Stones resta favorito su Bisseck. Diouf a destra. Davanti potrebbero partire Pio Esposito e Bonny con Lautaro pronto a entrare.

Ultimi video

02:13
DICH SARRI PRE HAPOEL TEL AVIV 19/8 DICH

Sarri: "Sorteggio sfortunato, l'Atalanta è in costruzione, abbiamo margine di miglioramento"

03:26
DICH CUESTA MEDIA DAY 20/8 DICH

Cuesta: "Lavorare con i giovani è stimolante. I nuovi portano energia e qualità"

01:18
Maradona senza pace

Maradona senza pace

02:30
I "bimbi" della serie A

I "bimbi" della serie A

01:36
Oggi Atalanta-Hapoel

Oggi Atalanta-Hapoel

02:35
Como, parte il sogno

Como, parte il sogno

01:35
Sabato c'è il Genoa

Sabato c'è il Genoa

02:07
Juventus verso Frosinone

Juventus verso Frosinone

02:26
Milan, Ramos è già idolo

Milan, Ramos è già idolo

02:02
Vedi Monza e poi.. gol!

Lautaro vede Monza e poi... gol!

02:25
Inter fatta per Jones

Inter, tutto fatto per Jones: che centrocampo

01:50
DICH CORVI PARMA MEDIA DAY 20/8 DICH

Corvi: "Buffon idolo di sempre, essere titolare una bella opportunità"

03:12

Il nuovo regolamento della Serie A: rivoluzione gialli, più potere agli arbitri e meno Var

01:25
RAMOS BIS MCH

Gonçalo Ramos non si nasconde: “Qui per vincere lo scudetto"

02:06
DICH EDERSON PRE HAPOEL TEL AVIV 19/8 DICH

Ederson: "Grazie a Percassi, felice di essere qui"

02:13
DICH SARRI PRE HAPOEL TEL AVIV 19/8 DICH

Sarri: "Sorteggio sfortunato, l'Atalanta è in costruzione, abbiamo margine di miglioramento"

I più visti di Calcio

MCH RODRIGO MORA ARRIVO CIAMPINO 18/8 MCH

Rodrigo Mora sbarca a Ciampino e quasi si spaventa per l'entusiasmo del popolo giallorosso...

DICH SARRI PRE HAPOEL SU PALESTINA 19/8

Sarri: "Da professionista voglio vincere, poi se me lo chiedi come uomo..."

DICH VICARIO SU BUFFON (2022) 17/08 SRV

Vicario nel 2022 parlava così di Buffon: "Idolo? Da ragazzino…"

Spalletti: "Con Elkann sono tornato a fare il secondo! Nessuna perplessità su Vicario"

Spalletti: "Con Elkann sono tornato a fare il secondo! Nessuna perplessità su Vicario"

MCH VICARIO ARRIVO J MEDICAL 17/08

I tifosi Juve accolgono Vicario: "Quanto sei grande! Finalmente abbiamo un portiere"

Amichevole Juventus-Juventus Next Gen: l'invasione di campo chiude il match, vincono i grandi per 2-0

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:52
Inter, Spence lavora a parte: non ci sarà contro il Monza
16:49
Il Monza con l'Inter, emergenza infortuni
16:40
Stankovic: "All'Inter come papà Dejan, obiettivo è vincere"
16:20
Aia: Massini presenta la sua squadra, 'progetto aperto a tutte le energie'
16:15
Milan, primo allenamento per Moreira. Da domani Pulisic in gruppo