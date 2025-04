Dopo il pareggio con il Borussia Dortmund (2-2 in casa), Thomas Muller si è proiettato sulla sfida che attende mercoledì il Bayern Monaco a San Siro: "Oggi abbiamo creato tanto, questo è un buon segnale in vista del ritorno in Champions - le parole del tedesco -. Ho visto una squadra capace di superare il turno in Champions".