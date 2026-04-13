Inter, scudetto e quota 100. E il Milan ringrazia i cugini...

RICORDI AZZURRI – De Rossi batte Grosso 2-1 con il Genoa di DDR che ipoteca la salvezza, sale a quota 36 punti e mette nel mirino i neroverdi emiliani che di punti ne hanno 42. De Rossi e Grosso sono gli unici “mundialisti” di Germania 2006 ad allenare in Serie A. Gilardino a Pisa è stato sostituito (senza apprezzabili risultati) da Hiljemark. Con lui in attesa di una panchina ci sono Gattuso, dopo l’esperienza azzurra, e Nesta. A spasso anche, da “secondo”, Simone Barone che a inizio stagione era il vice di Nicola alla Cremonese. E’ il vice di Silvio Baldini in Under 21, invece, Andrea Barzagli. L’unico dei ragazzi di Lippi all’opera in Serie B è Pippo Inzaghi che a Palermo – a questo punto verosimilmente ai playoff – cercherà la sua terza promozione in A dopo quelle ottenute alla guida di Benevento e Pisa. Due fanno gli allenatori in Serie D: Amelia (Sondrio) e Oddo (Milan Futuro). Due i “giramondo” in attività: Pirlo (che allena lo United di Dubai nella B degli Emirati Arabi) e Camoranesi (dirige l’Anorthosis a Cipro dopo aver lavorato in Messico, Argentina, Slovenia e Malta). E poi c’è uno che proverà la missione (praticamente impossibile…) di vincere il Mondiale da CT dopo averlo vinto da calciatore (e capitano): Fabio Cannavaro, pronto a guidare l’Uzbekistan tra due mesi nella rassegna iridata 2026.