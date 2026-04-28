Inter, scudetto a San Siro 40 anni dopo l'ultima volta: il piano per la festa nerazzurra

Oggi l'Inter punta dritta verso la conquista del titolo in casa propria e in casa nerazzurra è stata abbandonata anche la scaramanzia tanto che si comincia a preparare la festa tricolore. Che probabilmente non sarà né domenica né la prossima settimana, perché sembra che la volontà sia quella di aspettare l'ultima occasione utile per festeggiare tutti insieme a San Siro, nel weekend del 16-17 maggio dopo la partita col Verona (date e orario da definire) con la consegna della coppa sul campo e molto probabilmente la successiva parata con pullman scoperto per le vie di Milano.