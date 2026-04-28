Inter, scudetto a San Siro 40 anni dopo l'ultima volta: il piano per la festa nerazzurra
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Domenica 3 maggio 2026 battendo il Parma a San Siro (ma anche prima se Napoli e Milan non vinceranno) l’Inter potrebbe laurearsi campione d’Italia per la 21esima volta e potrebbe farlo a casa sua dopo un’attesa durata quasi 40 anni. L'ultima volta che i nerazzurri hanno vinto matematicamente il campionato in casa era infatti il 28 maggio del 1989, 37 anni fa, quando il 2-1 al Napoli (gol decisivo di Matthaus nel finale) decretò ufficialmente il 13° titolo dei nerazzurri. Poi altri 7 scudetti, vinti tutti lontano da casa (uno anche lontano dal campo) a parte l’ultimo, festeggiato a San Siro ma in casa del Milan.
Oggi l'Inter punta dritta verso la conquista del titolo in casa propria e in casa nerazzurra è stata abbandonata anche la scaramanzia tanto che si comincia a preparare la festa tricolore. Che probabilmente non sarà né domenica né la prossima settimana, perché sembra che la volontà sia quella di aspettare l'ultima occasione utile per festeggiare tutti insieme a San Siro, nel weekend del 16-17 maggio dopo la partita col Verona (date e orario da definire) con la consegna della coppa sul campo e molto probabilmente la successiva parata con pullman scoperto per le vie di Milano.