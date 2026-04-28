Inter, scudetto a San Siro 40 anni dopo l'ultima volta: il piano per la festa nerazzurra

28 Apr 2026 - 14:06
© Getty Images

© Getty Images

Domenica 3 maggio 2026 battendo il Parma a San Siro (ma anche prima se Napoli e Milan non vinceranno) l’Inter potrebbe laurearsi campione d’Italia per la 21esima volta e potrebbe farlo a casa sua dopo un’attesa durata quasi 40 anni. L'ultima volta che i nerazzurri hanno vinto matematicamente il campionato in casa era infatti il 28 maggio del 1989, 37 anni fa, quando il 2-1 al Napoli (gol decisivo di Matthaus nel finale) decretò ufficialmente il 13° titolo dei nerazzurri. Poi altri 7 scudetti, vinti tutti lontano da casa (uno anche lontano dal campo) a parte l’ultimo, festeggiato a San Siro ma in casa del Milan. 

videovideo

Oggi l'Inter punta dritta verso la conquista del titolo in casa propria e in casa nerazzurra è stata abbandonata anche la scaramanzia tanto che si comincia a preparare la festa tricolore. Che probabilmente non sarà né domenica né la prossima settimana, perché sembra che la volontà sia quella di aspettare l'ultima occasione utile per festeggiare tutti insieme a San Siro, nel weekend del 16-17 maggio dopo la partita col Verona (date e orario da definire) con la consegna della coppa sul campo e molto probabilmente la successiva parata con pullman scoperto per le vie di Milano.

Leggi anche
Calhanoglu e Lautaro

Inter, una cavalcata non senza infortuni: ben 47 partite saltate da tre big

Ultimi video

02:54
Arbitri sotto torchio

Arbitri sotto torchio. E l'Inter non è indagata

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:03
Mancio re del Qatar

Mancio re del Qatar: l'ex ct è ancora campione

01:45
Conte-Napoli, riflessioni in corso anche per De Laurentiis

Conte-Napoli, riflessioni in corso anche per De Laurentiis

01:49
Bivio Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic al bivio: cercano continuità

01:30
Milan, attacco in crisi

Milan, nell'attacco in crisi sono tutti in discussione

01:36
Milan, Modric operato

Milan, Modric operato ma tornerà per la Croazia

01:59
Il recordman Dimarco

Il recordman Dimarco: gol e assist come nessuno

01:48
Calha non si arrende

Calhanoglu non si arrende e punta alla Coppa Italia

03:36
Chivu, il ricordo di Ibra e le lacrime di Mou

Chivu, il ricordo di Ibra e le lacrime di Mou

00:51
Palladino mastica amaro

Palladino mastica amaro: "Non siamo ripartiti"

01:27
Moviola Cagliari-Atalanta

Moviola Cagliari-Atalanta: buona gestione di Sacchi

00:44
Lazio, l'analisi di Sarri

Lazio, l'analisi di Sarri: "Abbiamo perso tanti punti"

01:38
Moviola Lazio-Udinese

Moviola Lazio-Udinese: i casi più importanti

02:27
Inchiesta arbitri, ecco i punti oscuri

"Due punti oscuri nella vicenda arbitri. E Rocchi può dire certe cose, non è un segreto"

02:54
Arbitri sotto torchio

Arbitri sotto torchio. E l'Inter non è indagata

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI POST BOLOGNA - ROMA 25/4 DICH

Gasperini: "Ho le mie idee su come alzare il livello e la forza della Roma..."

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

Marotta e l'inchiesta arbitri: "Siamo tranquillissimi, agito nella massima correttezza"

DICH D'AVIRRO (AVVOCATO ROCCHI) PER SITO 26/4 DICH

Esclusiva avvocato Rocchi: "Non so se tornerà. Deluso e vittima di un'ingiustizia, ma lo dimostreremo"

Bastoni e Duda in Inter-Verona

Gli indagati salgono a cinque: c'è anche il Var di Inter-Verona | "Ma non è finita qui"

CLIP CESARI BASTONI-DUDA 06/01/2024 SRV

Bastoni-Duda: ecco come Cesari analizzò l'episodio

Lazio-Udinese 3-3: gli highlights

Lazio-Udinese 3-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:55
Giudice Sportivo Serie A; 1 turno a Cancellieri, El Aynaoui e Valentini
Francesco Calzona (Slovacchia) - Calzona guida la Slovacchia, costretta a passare per i playoff per cercare di andare ai Mondiali. In seconda fascia, non affronterà Montella o Gattuso nella semifinale degli spareggi, ma potrebbe incrociare l'Italia o la Turchia nella finale dei playoff. 
15:44
Calzona saluta la Slovacchia: "Grazie per avermi reso migliore"
15:35
Caso Aia, il ricorso di Zappi al Coni: "Fiducia nella giustizia, solidale con Rocchi e Gervasoni"
15:12
Real Madrid, Militão operato al bicipite femorale, Mondiali in dubbio
15:10
Primo impegno per il nuovo designatore Tommasi: sarà ospite di Open Var alle 16