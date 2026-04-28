Arbitri, pronto l'"esordio" per il nuovo designatore Tommasi: alle 16 sarà ospite di Open Var
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C’è già il primo impegno per il nuovo designatore degli arbitri Dino Tommasi. Dalle ore 16 (un’ora più tardi rispetto al solito), come era successo diverse volte in passato, sarà ospite di Open VAR, il programma di Dazn che analizza, con l’ausilio di immagini e comunicazioni tra gli arbitri, gli episodi della giornata di campionato.
Tommasi, già componente della Can (Commissione Arbitri Nazionale per Serie A e B), è stato nominato designatore nella giornata di lunedì durante la riunione del Comitato Nazionale dell’Aia. Ha sostituito Gianluca Rocchi, autosospesi dopo l'avviso di garanzia ricevuto per l'indagine a suo carico.