Champions: Simeone "nessuna pressione, ma una grande responsabilità"

"Non c'è pressione, ci sono responsabilità e un'emozione particolare". Diego Simeone si prepara a vivere un'altra semifinale di Champions: il suo Atletico Madrid, dopo aver eliminato il Barcellona affronta domani (29 aprile) al Wanda Metropolitano l'Arsenal. Nel giorno del suo 56esimo compleanno, al tecnico argentino è stato chiesto se il regalo più ambito è proprio il trofeo europeo: "Non ho desideri. Sono fortunato ad avere i miei figli, le mie figlie, mia moglie e mia madre. Ho solo motivi per essere grato - sottolinea -. È straordinario giocare un'altra semifinale. È meraviglioso. Incredibile. Quella fede, quell'entusiasmo, quell'energia contagiosa dei tifosi è meravigliosa. Affronteremo un avversario difficile, forte sui calci piazzati, e andremo lì con tutte le nostre speranze. Sognare è bello, ma la realtà è ciò che accade sulla terra. L'emozione di essere vicini a un grande obiettivo, uno che il club non ha mai raggiunto. Vogliamo giocare la partita che abbiamo in mente e portarla dove possiamo far loro del male. Abbiamo bisogno che la fortuna sia dalla nostra parte. Dobbiamo giocare con intensità, con il nostro stile di gioco".