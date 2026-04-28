Real Madrid, Militão operato al bicipite femorale, Mondiali in dubbio

28 Apr 2026 - 15:12
© Getty Images

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Il difensore brasiliano del Real Madrid, Éder Militão, si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere un problema al bicipite femorale che probabilmente gli impedirà di giocare ai Mondiali. Secondo i media spagnoli, il periodo di recupero per questo tipo di interventi richiede almeno alcuni mesi. Il Brasile farà il suo debutto ai Mondiali il 14 giugno. Militão si è infortunato durante la partita di Liga vinta dai Blancos per 2-1 contro l'Alavés la scorsa settimana. Il Real ha comunicato che il difensore centrale è stato operato con successo "per la rottura del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba sinistra". 

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