Inter, rinnovata fino al 2028 la partnership con Willis

Nel corso delle prossime tre stagioni, Willis continuerà a mettere a disposizione del Club competenze specialistiche e soluzioni avanzate, fornendo consulenza strategica e servizi di advanced analytics in materia di gestione del rischio, intermediazione assicurativa e riassicurativa. L’obiettivo è contribuire a ottimizzare la gestione dei rischi del Club, attraverso accurate analisi quali-quantitative e una governance per la ritenzione e il trasferimento dei rischi, tenendo conto delle sfide uniche del mondo dello sport e dei suoi valori. Il rinnovo della partnership con Inter si inserisce inoltre nel percorso che condurrà alla celebrazione dei 200 anni di storia di WTW nel 2028, offrendo una piattaforma di collaborazione e opportunità esclusive di networking e coinvolgimento in un contesto internazionale di prestigio.