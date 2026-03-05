Inter, rinnovata fino al 2028 la partnership con Willis

05 Mar 2026 - 10:57
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

FC Internazionale Milano e Willis, società del gruppo WTW annunciano con soddisfazione il rinnovo dell’accordo di partnership: Willis continuerà a ricoprire il ruolo di Official Insurance Broker Partner del Club nerazzurro fino al termine della stagione 2027/28. La prosecuzione della collaborazione, in essere da diversi anni e trasformata in partnership a inizio del 2025, conferma ancora una volta la forte sintonia tra l’Inter e Willis, leader nel settore della consulenza e del brokeraggio assicurativo. Un percorso condiviso che riflette valori comuni e un costante impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nello sport.

Nel corso delle prossime tre stagioni, Willis continuerà a mettere a disposizione del Club competenze specialistiche e soluzioni avanzate, fornendo consulenza strategica e servizi di advanced analytics in materia di gestione del rischio, intermediazione assicurativa e riassicurativa. L’obiettivo è contribuire a ottimizzare la gestione dei rischi del Club, attraverso accurate analisi quali-quantitative e una governance per la ritenzione e il trasferimento dei rischi, tenendo conto delle sfide uniche del mondo dello sport e dei suoi valori. Il rinnovo della partnership con Inter si inserisce inoltre nel percorso che condurrà alla celebrazione dei 200 anni di storia di WTW nel 2028, offrendo una piattaforma di collaborazione e opportunità esclusive di networking e coinvolgimento in un contesto internazionale di prestigio.

“Il rinnovo della partnership con Willis conferma il valore di una collaborazione costruita nel tempo, fondata su competenze, visione strategica e capacità di innovazione. Per noi è fondamentale consolidare un ecosistema di partner di eccellenza che possano supportare l’Inter nel percorso di crescita; la prosecuzione dell’accordo con Willis, brand leader nel proprio settore a livello internazionale, si inserisce perfettamente in questa visione”, ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con FC Internazionale Milano, una realtà che rappresenta performance, ambizione e visione globale. Il nostro ruolo di Official Insurance Broker Partner conferma l’impegno costante di Willis nel mettere a disposizione competenze specialistiche e soluzioni avanzate e innovative a supporto della gestione dei rischi in contesti sempre più complessi e dinamici”, Marco Antonio Colonna, Co-Amministratore Delegato Willis Italia S.p.A.

“Per chi, come me, vive con passione i colori nerazzurri, questo rinnovo ha anche un forte significato personale e rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio poter accompagnare l’Inter nel suo percorso di crescita e successi”, Michele Zalateo, Vice Direttore Generale, Willis Italia S.p.A.

Ultimi video

01:50
Miceli: "Doveri? In un Milan-Inter è successo di tutto"

Miceli: "Doveri? In un Milan-Inter è successo di tutto"

02:30
Milan-Inter, derby da scudetto: i precedenti

Milan-Inter, derby da scudetto: i precedenti

02:01
Le parate più belle

Le parate più belle del weekend

01:38
Carrara, Rocchi aggredito

Carrara, Rocchi aggredito

01:34
Milan-Inter a Doveri

Milan-Inter a Doveri

01:16
La Roma trova De Rossi

La Roma all'esame De Rossi

01:41
Simeone torna a Napoli

Simeone, cuore azzurro, torna a Napoli

01:48
Il finale è d'oro

l finali d'oro di Conte

01:45
Conceicao, magia a Roma

Conceicao, a Roma una delle sue magie

02:12
Gatti centravanti?

Folle idea Juve: Gatti centravanti?

02:30
Domenica c'è Milan-Inter

Tre giorni al derby che vale tantissimo

02:37
Parla Samuele Ricci

Milan, Samuele Ricci: "Derby importantissimo"

01:37
Il Milan conta su di lui

Il Milan conta sul ritorno a tutto regime di Pulisic

01:57
Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

00:55
"Ci giochiamo la vita!"

Cataldi: "Ci giochiamo la vita!"

01:50
Miceli: "Doveri? In un Milan-Inter è successo di tutto"

Miceli: "Doveri? In un Milan-Inter è successo di tutto"

I più visti di Calcio

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:06
Atalanta: ancora out De Ketelaere e Raspadori, nessun problema per Scalvini
17:02
Coppa d'Africa femminile in Marocco rinviata in estate
14:57
Roma: Dybala torna in gruppo ma si ferma ancora per un problema al ginocchio
14:26
Serie A: il romanista Malen miglior giocatore mese di febbraio
14:08
Verona in emergenza totale, sette assenti nella trasferta di Bologna