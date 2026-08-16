L'Inter è pronta: due aspetti tranquillizzano Chivu. Stones sul pezzo, Diouf avvisa Spence

Le due punte, Esposito e Bonny, si sono mosse bene ma le loro prestazioni sono state molto diverse: il nativo di Castellammare è stato fulcro del gioco, è sceso a centrocampo a fare sponde, innescare i compagni e combattere spalle alla porta. Il francese, invece, è incappato nella classica giornata storta: il suo valore resta indiscusso, ma semplicemente contro il Betis non gli è riuscito niente. Poco male, accade a tutti prima o poi ed è meglio accada in amichevole. Per quanto riguarda il centrocampo Barella, Calhanoglu e Zielinski sono stati molto positivi con il turco che ha anche provato a incastonare una perla delle sue con una conclusione potentissima a scendere. Il centrocampista sardo, invece, si è dedicato per un giorno più alla copertura difensiva che a costruire in zona gol: ha dato una mano al giovane Bovio, titolare ed emozionato, aiutandolo in occasione di una incursione pericolosa del Betis. Leader, come sempre. Zielinski, invece, si è vestito da trequartista cercando di innescare gli avanti. Tutte e tre prestazioni di livello.