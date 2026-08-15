Inter, l'emozione di Stones: "Questa è una delle maglie più belle della storia del calcio, qui per uscire dalla comfort zone"

Vedere un giocatore di 32 anni come Stones emozionarsi in maniera pura e limpida per un gol in amichevole ad agosto non è una cosa di tutti i giorni: l'inglese ha dimostrato subito di non essere un giocatore e un uomo qualsiasi. Le sue parole al termine del match vinto contro il Betis Siviglia sono piene di affetto e lodi per l'Inter: "Sono davvero molto contento: è un piacere per me aver segnato questo gol, anche perché non mi capita spesso. Vestire la maglia nerazzurra e segnare questo gol è speciale, ho grande entusiasmo per quello che arriverà. La prestazione della squadra è stata molto positiva, hanno lavorato tutti benissimo e sono contento di aver potuto regalare loro una vittoria meritata. Questa è una maglia bellissima, una delle più belle della storia del calcio: si respira ovunque la grandezza di questo Club al Centro Sportivo, ho visto i trofei, questa è una squadra speciale e sono orgoglioso di farne parte. Vogliamo scrivere nuove pagine di storia. La Serie A è difficile, ci sono molte squadre forti che lotteranno per i posti Champions: sono esaltato per questa sfida e voglio conoscere un nuovo stile di gioco al quale non sono abituato. Sono uscito dalla mia comfort zone: vediamo cosa succederà. Akanji? Penso che sia una persona fantastica, umile e genuina, esattamente come in campo: è un giocatore di livello mondiale, sono stato fortunato a dividere lo spogliatoio con lui per tre anni al City e ora anche di averlo ritrovato qui".