INTER

Inter, Chivu: "Abbiamo tirato fuori l'orgoglio. Sommer? Colpa mia che lo metto in difficoltà"

L'allenatore nerazzurro, sofferente per i dolori alla schiena, si gode anche Pio Esposito: "Ha sempre voglia di mettersi in gioco" 

23 Gen 2026 - 23:40
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Lo spavento, per Cristian Chivu, è passato nel giro di qualche minuto. Dal raddoppio di Moreo per il 2-0 fino alle reti in serie di Zielinski, Lautaro e Pio Esposito, che avevano già ribaltato il punteggio sul 3-2 prima dell'intervallo.

Inizio deludente a parte, è una serata da ricordare per la sua Inter, che ha battuto 6-2 il Pisa e si è rituffato a +6 dal Milan, in attesa della sfida dei rossoneri contro la Roma. L'allenatore rumeno è intervenuto a Dazn, dopo un lungo massaggio per i dolori cronici alla schiena. "Mi sono riempito di punture e antidolorifici, domani ho una giornata da passare con i miei figli e devo essere fresco!", ha scherzato. 

Chivu è partito dal cambio Dimarco-Luiz Henrique al 34' del primo tempo: "Ho pensato che una partita dura 100 minuti e che si può ribaltare. L'approccio non è stato male, poi abbiamo subito una ripartenza in cui ci siamo fatti gol da soli. Penso sia colpa mia, ho determinate richieste per il portiere e a volte metto in difficoltà Yann (Sommer, ndr)".

Meglio i minuti successivi: "Dopo abbiamo tirato fuori l'orgoglio, tirando fuori qualità e intensità per ribaltarla già prima della fine del primo tempo. Contano l'atteggiamento e la preparazione mentale. Anche se succede qualcosa, devi essere pronto a reagire. Abbiamo fatto bene nonostante le difficoltà, avremmo potuto subire a livello mentale. Un piccolo rammarico è non aver segnato il 4-2 prima, ma tanto di cappello a questi ragazzi. Stanno dando tutto per fare una stagione competitiva e dimostrare che vogliamo raggiungere gli obiettivi".

Molto bene invece la prova di Pio Esposito, autore dello splendido gol del vantaggio: "Tutto merito suo, ha voglia di dimostrare e di mettersi in gioco, ci mette sempre la faccia. Lui come tutti i ragazzi. E se le cose non vanno bene, la colpa sarà sempre mia. A volte esagero su alcune cose, però so che loro mi seguono sempre nel mio lavoro". 

inter
serie a
chivu

Ultimi video

01:38
Pio, l'uomo del momento

Pio, l'uomo del momento

01:41
DICH MOREO IN MIX POST INTER-PI 23/1 DICH

Moreo: "Il rigore ha svoltato la partita, poi abbiamo mollato"

02:38
DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

01:06
DICH FULLKRUG 23/1 DICH

Fullkrug: "L'energia è positiva, mi sento a mio agio. Il Milan è speciale"

00:29
MCH COPPA DEL MONDO SILVIO CAZZANIGA 23/1 MCH

A Milano una targa per il creatore del trofeo della Coppa del Mondo

01:04
lego

Leggende e mattoncini: svelata la Coppa del Mondo LEGO con Materazzi e Cafu

01:34
Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

Taveri: "Gasperini-Allegri, è sfida da record"

01:23
Taveri: "Spalletti contro Conte, una sfida quasi… inedita"

Taveri: "Spalletti contro Conte, una sfida quasi… inedita"

01:35
Scamacca si rilancia

Scamacca si rilancia

01:29
Un nome, una sicurezza

Un nome, una sicurezza

01:26
Verso Roma-Milan

Verso Roma-Milan

01:44
Napoli, si rivede Lukaku

Napoli, si rivede Lukaku

01:48
La "prima" Thuram

La "prima" Thuram

01:59
Alta tensione Juve-Napoli

Alta tensione Juve-Napoli

01:23
Questa sera Inter-Pisa

Questa sera Inter-Pisa

01:38
Pio, l'uomo del momento

Pio, l'uomo del momento

I più visti di Calcio

DICH GILARDINO PRE INTER DICH

Gilardino: "L'Inter è la prima della classe, dovremo fare una partita di personalità e coraggio"

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

1. Real Madrid: 1161 milioni di euro

Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessuna italiana nella top ten, ma l'Inter...

Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

I cambi magici di Allegri

I cambi magici di Allegri

Dalle prime da titolare alle polemiche: l'agente di Vergara attacca Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:23
Inter-Pisa, Gilardino: "Serata amarissima, la panchina non ha aiutato"
23:19
Pio Esposito: "Onorato di essere accostato a Vieri, ma non mi piacciono i paragoni"
23:16
Dimarco: "Approccio sbagliato, dopo la scorsa stagione ho azzerato tutto"
22:41
Serie B: Carrarese-Empoli 3-0
22:35
Donadoni sprona lo Spezia: "Servono 2-3 risultati positivi per risollevarci"