Inter, Chivu: "Abbiamo tirato fuori l'orgoglio. Sommer? Colpa mia che lo metto in difficoltà"

Inizio deludente a parte, è una serata da ricordare per la sua Inter, che ha battuto 6-2 il Pisa e si è rituffato a +6 dal Milan, in attesa della sfida dei rossoneri contro la Roma. L'allenatore rumeno è intervenuto a Dazn, dopo un lungo massaggio per i dolori cronici alla schiena. "Mi sono riempito di punture e antidolorifici, domani ho una giornata da passare con i miei figli e devo essere fresco!", ha scherzato.