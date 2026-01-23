Inter-Pisa, Gilardino: "Serata amarissima, la panchina non ha aiutato"
© Getty Images
Serata amara a San Siro per il Pisa di Alberto Gilardino, che era passato in vantaggio per due volte con Moreo ma poi ha potuto pochissimo alla valanga nerazzurra fra fine primo tempo e ripresa, come testimonia il 6-2 finale.
L'allenatore fatica a nascondere il dispiacere: "La serata è molto amara e difficile, il risultato è molto ampio per quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Siamo andati avanti 2-0 e non era scontato contro una squadra forte come l'Inter. Nel secondo tempo però abbiamo fatto poco e loro sono una squadra fortissima, purtroppo abbiamo fatto tanti errori".
Critica aperta, per Gilardino, rivolta alla panchina dei suoi: "A parte Piccinini, chi è entrato non ci ha dato una mano. Dobbiamo però archiviare il risultato e prenderci quello che di buono c'è stato".
Applausi a scena aperta invece per l'autore della doppietta, Moreo: "Sono molto felice per Stefano, è un ragazzo molto importante per il gruppo, che si sacrifica tanto".