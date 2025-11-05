Inter, Pio Esposito: "La maglia dell'Inter è speciale. Rapporto bellissimo con Chivu"

L'attaccante nerazzurro ha individuato nell'attuale allenatore dell'U14, Davide Aggio, il tecnico che gli ha trasmesso la lezione più importante: "Credo sia quello che mi ha dato il primo allenatore che ho avuto all’Inter, Davide Aggio. Ci ha da subito fatto capire cosa vuol dire fare parte di un club grande come l’Inter e quanto fosse importante comportarsi in modo corretto dentro e fuori dal campo perché vestire questa maglia è qualcosa di speciale".