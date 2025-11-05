Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inter, Pio Esposito: "La maglia dell'Inter è speciale. Rapporto bellissimo con Chivu"

05 Nov 2025 - 13:00

Francesco Pio Esposito ha parlato della sua esperienza e del percorso di crescita all'interno dell'Inter al Matchday Programme della società, sottolineando l'importanza degli insegnamenti ricevuti e dei rapporti umani.

L'insegnamento fondamentale e la responsabilità della maglia

L'attaccante nerazzurro ha individuato nell'attuale allenatore dell'U14, Davide Aggio, il tecnico che gli ha trasmesso la lezione più importante: "Credo sia quello che mi ha dato il primo allenatore che ho avuto all’Inter, Davide Aggio. Ci ha da subito fatto capire cosa vuol dire fare parte di un club grande come l’Inter e quanto fosse importante comportarsi in modo corretto dentro e fuori dal campo perché vestire questa maglia è qualcosa di speciale".

Il bellissimo rapporto con Chivu

Un legame particolare lo unisce a Cristian Chivu, che ha seguito il calciatore in diverse categorie: "Abbiamo un rapporto bellissimo perché siamo cresciuti insieme, ognuno nel suo lavoro. Io ero nell’U14 nel suo primo anno da allenatore, poi ci siamo ritrovati in Primavera e infine in Prima Squadra. In Primavera mi ha responsabilizzato molto con la fascia da capitano, è una persona con grandi valori che rispetto tantissimo".

La voglia di lavorare e le caratteristiche dei fratelli

Riguardo la sua crescita personale, il calciatore ha le idee chiare: "La voglia di lavorare è ciò che ha fatto la differenza per me, senza la mia voglia di non fermarmi mai non sarei arrivato qui". Ha inoltre citato l'esperienza allo Spezia, successiva alla Primavera, come cruciale per lo sviluppo fisico. Infine, ha rivelato quali caratteristiche ruberebbe ai suoi fratelli: da Salvatore la visione di gioco e da Sebastiano la facilità del primo controllo orientato.

Ultimi video

01:38
DICH JURIC VIGILIA 1 4/11 DICH

Atalanta, Juric: "Riscatto? No, Udine è stata solo una brutta partita"

01:21
Il ritorno di De Rossi

Il ritorno di De Rossi

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:13
Fiorentina in Europa

Fiorentina in Europa

01:15
Milan sabato a Parma

Milan sabato a Parma

01:26
L'emozione di De Zerbi

L'emozione di De Zerbi

02:01
Stasera Om-Atalanta

Stasera Om-Atalanta

01:33
Il ritorno di Thuram

Il ritorno di Thuram

02:04
Chivu, assist a Lautaro

Chivu, assist a Lautaro

01:38
DICH CONTE CONFERENZA DICH

Conte: "Avessimo fatto noi un calcio così difensivo in Germania..."

04:09
DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

05:21
DICH KOOPMEINERS JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Koopmeiners: "Abbiamo bisogno di fare più gol"

01:39
DICH BUONGIORNO NAPOLI 04/11 DICH

Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato, ma se non segni non puoi vincere"

00:35
MCH OK PRINCIPE WILLIAM A RIO DE JANEIRO 4/11 MCH

Il principe William a Rio tra beach volley un selfie al Maracanà con Cafu

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

01:38
DICH JURIC VIGILIA 1 4/11 DICH

Atalanta, Juric: "Riscatto? No, Udine è stata solo una brutta partita"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:14
Udinese, Zaniolo: "Ho capito perché Di Natale preferiva rimane qui che andare alla Juventus"
13:30
Parma, il comunicato sulle condizioni di Circati ed Estevez
13:00
Inter, Pio Esposito: "La maglia dell'Inter è speciale. Rapporto bellissimo con Chivu"
12:05
Azzurrini a caccia dei sedicesimi al Mondiale U17, Favo: "Bolivia pericolosa"
11:23
Locatelli: "Juve, lotta con questo spirito"