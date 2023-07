INTER

Centinaia di tifosi si sono riuniti fuori da Appiano Gentile per salutare l'inizio della nuova stagione. Il portiere era presente ma è in partenza, vicina la chiusura con lo United per 55 milioni

Grande entusiasmo al primo giorno della nuova stagione dell'Inter: numerosi i tifosi presenti ad Appiano Gentile per salutare i giocatori nerazzurri presenti al raduno. Bagno di folla in particolare per André Onana. Il portiere, nel mirino del Manchester United e prossimo all'addio, è stato protagonista dei cori dei supporter nerazzurri, che l'hanno pregato di rimanere e di non andare in Inghilterra: "Resta con noi, Onana resta con noi" il leit-motiv che ha accompagnato la mattinata alla Pinetina.

Preghiere che però resteranno inascoltate, perché in serata è prevista una nuova call tra l'Inter e il club inglese, che dovrebbe ritoccare al rialzo la propria offerta e chiudere. La fumata bianca è molto vicina, la giornata decisiva potrebbe già essere quella di venerdì, ma comunque entro la fine del weekend il portiere camerunese dovrebbe volare in Inghilterra per una cifra molto vicina ai 55 milioni di euro (da capire ancora quanto di parte fissa e quanto di bonus).

Dopo aver incassato la ricca plusvalenza, il club nerazzurro si fionderà su Sommer e Anatoliy Trubin, che intanto lancia segnali social, e soprattutto potrà alzare la propria offerta al Chelsea per Romelu Lukaku (30 milioni non bastano).

