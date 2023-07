Inter, Trubin apprezza la nuova maglia: immediato il like del portiere ucraino

© afp

L'Inter presenta la nuova maglia nerazzurra e immediatamente i post social del club raccolgono migliaia di like da tifosi, giocatori nerazzurri, ex giocatori nerazzurri e anche da... Anatoliy Trubin che calciatore interista non è ancora, forse lo diverrà, ma di certo è molto attivo nel mostrare il suo apprezzamento verso la squadra di Simone Inzaghi. Il portiere dello Shakhtar, che nei giorni scorsi ha "seguito" e "commentato" a modo suo su twitter e instagram i passi della trattativa tra il Manchester United e l'Inter per Onana, oggi ha messo il suo like alla prossima divisa, ufficializzata in mattinata. Il suo gradimento di fronte alle avances nerazzurre è ormai palese, a 21 anni si sente pronto per il passaggio in Serie A: è in scadenza di contratto con il club ucraino e non intende rinnovare, pensa sia arrivato il momento di fare il salto di qualità. Lo Shakhtar vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua cessione, non accontentandosi dei 10 milioni che l'Inter è pronta a offrire, ma di certo non può sperare di strappare i 30 inizialmente richiesti. La speranza degli ucraini è quella di aprire un'asta che coinvolga anche club arabi, Trubin però ha chiaramente manifestato quale sia il suo desiderio.