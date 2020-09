Inter, Nainggolan salta il Benevento a causa di una faringite

INTER

Radja Nainggolan salta la trasferta di campionato contro il Benevento, recupero della prima giornata di Serie A. Il belga, come comunicato infatti dall'Inter, non è stato convocato da Conte perché indisposto, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una faringite. Una indisposizione che ne mette in dubbio anche la presenza per il match di domenica prossima all'Olimpico contro la Lazio: la situazione andrà infatti monitorata giorno dopo giorno. Il tutto, va da sè, al netto di un mercato che da qui a lunedì potrebbe anche vedere l'uscita dello stesso Nainggolan, sempre nel mirino del Cagliari.

Quella di sabato scorso contro la Fiorentina potrebbe dunque essere stata la prima ma anche l'ultima presenza di Radja in nerazzurro di questa stagione. Il condizionale è d'obbligo ma la possibilità esiste: non è certo un mistero che il Cagliari rivorrebbe con sè Nainggolan e che il belga ritornerebbe molto volentieri in Sardegna, il problema semmai è la distanza tra i due club, tra quello rossoblù che spinge per una soluzione alla Godin e l'Inter che invece non si muove dalla cessione a titolo definitivo, con un costo del cartellino non inferiore ai 12 milioni. Distanze che potrebbero essere limate e annullate da qui al 5 ottobre e nel frattempo, causa faringite, Radja resta in attesa senza poter scendere in campo.