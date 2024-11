"Giocare in questa squadra è speciale, mi piace tanto. L'aiuto dei miei compagni mi permette di giocare, sono qui per aiutare per vincere". Parole di Henrikh Mkhitaryan a Dazn al triplice fischio di Inter-Venezia, con l'armeno che si proietta già alle prossime sfide: "Arsenal e Napoli? Prima pensiamo alla Champions, poi ci penseremo. Sarà interessante e speciale per il primo posto, ma prima pensiamo all'Arsenal".