Inter matematicamente alla Champions 2026/27: quanto vale la qualificazione

Con la sconfitta del Como e la vittoria contro il Cagliari, l'Inter è la prima squadra della Serie A a qualificarsi alla prossima Champions League. Grazie ai calcoli di Calcio e Finanza, ecco quanto vale la qualificazione al netto ovviamente dei risultati della squadra e del botteghino: bonus partecipazione: 18,62 milioni; quota europea: 24,31 milioni o 23,37 milioni; quota non europea: 8,65 milioni; classifica: 0,28 milioni; totale 51,86 milioni.