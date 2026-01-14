Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inter, Marotta: "Dumfries presto a disposizione, non facile trovare un profilo all'altezza"

14 Gen 2026 - 20:54
© ipa

© ipa

"La notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più in fretta del previsto e sarà presto a disposizione dell'allenatore. Metà febbraio? Non voglio scavalcare lo staff medico ma siamo ottimisti. La seconda notizia è che non è facile trovare un profilo all'altezza dell'Inter". Così il presidente nerazzurro Beppe Marotta a Dazn prima del recupero di campionato contro il Lecce. "Le ultime parole di Conte? Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Le provinciali iniziano a dare fastidio, si inizia a guardare la classifica. Siamo in una fase interlocutoria".

Ultimi video

00:32
DICH ALLEGRI SU ROSA DICH

"Allegri: "La rosa va bene così"

01:01
MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo a borgomanero

01:24

Italiano: "Siamo chiusi in un angolo del ring, dobbiamo venirne fuori"

01:56
Le migliori parate

Le migliori parate: Butez è strepitoso

04:00
Allegri e il campionato

Allegri e il campionato

01:46
"Saele", il fedelissimo

"Saele", il fedelissimo

01:53
Arena, debutto da sogno

Arena, debutto da sogno per il baby romanista

01:38
Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

01:33
Juve, cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

01:32
Dalla Scozia con furore

McTominay, dalla Scozia con furore

01:39
Conte, stop due giornate

Conte, stop due giornate per la sfuriata di San Siro

01:45
Dimarco, tiro mancino

Inter: Dimarco, tiro mancino

02:03
Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

02:34
Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

02:18
La Roma a testa bassa

La Roma a testa bassa

00:32
DICH ALLEGRI SU ROSA DICH

"Allegri: "La rosa va bene così"

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:06
Italia femminile, stage congiunto a Coverciano per U17 e U16
21:01
Parma, Cuesta: "Squadra andata oltre le difficoltà, Rionaldi non deve ringraziarmi"
20:54
Inter, Marotta: "Dumfries presto a disposizione, non facile trovare un profilo all'altezza"
20:29
"Ma come Neres?": il cambio di Conte sorprende anche Di Lorenzo
20:20
Uno spettacolo per Vialli al Regio di Torino: "Lo ricorderemo col sorriso"