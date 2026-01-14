Inter, Marotta: "Dumfries presto a disposizione, non facile trovare un profilo all'altezza"

"La notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più in fretta del previsto e sarà presto a disposizione dell'allenatore. Metà febbraio? Non voglio scavalcare lo staff medico ma siamo ottimisti. La seconda notizia è che non è facile trovare un profilo all'altezza dell'Inter". Così il presidente nerazzurro Beppe Marotta a Dazn prima del recupero di campionato contro il Lecce. "Le ultime parole di Conte? Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Le provinciali iniziano a dare fastidio, si inizia a guardare la classifica. Siamo in una fase interlocutoria".