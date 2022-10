Inter, Lukaku spinge per esserci al Camp Nou: Big Rom vede il Barcellona

INTER

Il belga posta foto del suo allenamento alla Pinetina e punta al rientro in Champions

Lukaku corre da solo in direzione Barcellona. Tradotto: Big Rom anche ieri ha svolto lavoro personalizzato ma l'obiettivo è aggregarsi alla squadra a inizio settimana per non mancare l'appuntamento in Champions al Camp Nou. Dopo l'infortunio di fine agosto, l'attaccante belga è stato progressivamente costretto a spostare sempre più in là il suo rientro, un'assenza quanto mai pesante che si è fatta sentire in special modo in campionato: per quanto chiaramente non al massimo, la sua presenza mercoledì prossimo potrebbe essere determinante, anche a partita in corso, con gli spazi che probabilmente si apriranno alle ripartenze di un'Inter che anche in Spagna sarà chiamata a riproporre lo stesso atteggiamento tattico visto nella corroborante vittoria di San Siro.

Il ritorno di Lukaku - in un attacco che sconta anche l'assenza dell'evanescente Correa - servirà poi per ridare fiato anche a Lautaro e Dzeko. Ma soprattutto, spera Inzaghi, a ridare incisività a un reparto che ha smarrito la vena realizzativa. Al netto dei due gol che si è visto annullare nelle ultime due uscite di campionato contro Udinese e Roma, Dzeko ha segnato un gol in Champions contro il Viktoria Plzen il 13 settembre e un altro nel derby di inizio settembre, Lautaro è addirittura fermo dal mese di agosto visto che l'ultima delle sue tre reti in Serie A risale alla partita contro la Cremonese, esattamente come Correa fermo però a quota due gol. Al di là della Champions, ritrovare Lukaku diventa così fondamentale anche per la necessaria rimonta in campionato, una risalita che deve passare non solo attraverso una maggior solidità difensiva (quella vista per intenderci proprio contro il Barcellona) ma anche poggiarsi sulla vena realizzativa da rivitalizzare: 13 gol subiti in otto partite sono tanti ma 14 fatti sono decisamente troppo pochi.