Il Barcellona chiama i 100mila del Camp Nou: "Voi il 12esimo uomo contro l'Inter"

Manca una settimana, il conto alla rovescia è già iniziato. Polemiche arbitrali a parte, il Barcellona chiama a sé tutto il popolo blaugrana all'indomani del ko contro l'Inter: "Mercoledì prossimo - il messaggio del club postato su twitter con tanto di foto del Camp Nou gremito - voi sarete il dodicesimo giocatore". Il ritorno contro i nerazzurri sarà così la prima delle tre finali utili per raggiungere il traguardo degli ottavi di Champions di cui ha parlato l'indignato Xavi subito dopo il fischio finale di San Siro. La prima ma potenzialmente anche l'ultima, perché una nuova vittoria dell'Inter consegnerebbe il pass ai nerazzurri relegando i padroni di casa in Europa League (miracoli del Viktoria Plzen permettendo). Ma anche un pareggio sarebbe un risultato negativo per gli uomini di Xavi: a quel punto all'Inter basterebbe battere il Plzen nel match successivo per garantirsi il passaggio del turno. Insomma, per il Barcellona esiste un solo risultato utile e per non fallire fa appella anche alla propria tifoseria, chiamandola a trasformare il Camp Nou in una bolgia. L'ultima volta che lo fece contro l'Inter finì però male. Erano infatti i tempi della "remuntada" fallita.