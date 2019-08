Inter-Lecce, prima giornata della Serie A 2019/2020 in programma lunedì 26 agosto (ore 20.45), è già vicina alle 50.000 presenze. Prevista quindi una grande cornice di pubblico per l’esordio in casa dei nerazzurri. Già in vendita anche i biglietti di Inter-Udinese, seconda gara di campionato al Meazza dopo la trasferta di Cagliari.