Inter-Lazio, quanto vale la finale di Coppa Italia in milioni di euro

23 Apr 2026 - 10:07
Inter-Lazio 2025/26 © italyphotopress

Inter-Lazio 2025/26 © italyphotopress

Inter e Lazio si contenderanno la Coppa Italia 2025/26 nella finalissima del 13 maggio che sarà trasmessa in diretta esclusiva su Mediaset. Per entrambe la possibilità di alzare un trofeo, per i nerazzurri sarebbe il decimo mentre per i biancocelesti l'ottava, ma anche guadagnare ulteriori milioni di euro. Secondo i calcoli Calcio e Finanza il raggiungimento della finale ha garantito almeno 1,9 milioni di euro, ma la vittoria porterebbe in cassa 4,4 milioni di euro: chi vincerà la Coppa Italia, in totale incasserà 7,1 milioni considerando anche i premi dei turni precedenti.

Quanto vale vincere la Coppa Italia?

Raggiungimento degli ottavi di finale: 400mila euro
Raggiungimento dei quarti di finale: 800mila euro
Raggiungimento della semifinale: 1,5 milioni di euro
Finalista perdente: 1,9 milioni di euro
Vittoria in finale: 4,4 milioni di euro.

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