Coppa Italia, Sarri non sarà in panchina nella finale contro l'Inter
Maurizio Sarri © IPA
In riferimento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata tutti e due gli allenatori entrambi ammoniti: Raffaele Palladino (Atalanta) già diffidato (Seconda sanzione); Maurizio Sarri (Lazio) già diffidato (Seconda sanzione). Ammenda di 3mila euro all' Atalanta "per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Secondo l'articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva della Figc "le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni". Sarri, dunque, sarà squalificato per la finale di Coppa Italia contro l'Inter prevista il 13 maggio.