Coppa Italia, Sarri non sarà in panchina nella finale contro l'Inter

In riferimento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata tutti e due gli allenatori entrambi ammoniti: Raffaele Palladino (Atalanta) già diffidato (Seconda sanzione); Maurizio Sarri (Lazio) già diffidato (Seconda sanzione). Ammenda di 3mila euro all' Atalanta "per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".