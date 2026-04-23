Argentina, svolta storica: vietata la 'pioggia di coriandoli' negli stadi di Buenos Aires. Ecco perché

Il Comitato per la sicurezza del calcio della capitale ha annunciato, "dopo una completa valutazione del rischio" e per "rigorose ragioni di pubblica sicurezza, il divieto di utilizzo di coriandoli di carta come elemento festivo sugli spalti, sulle gradinate e in altre aree aperte al pubblico in tutti gli stadi" della metropoli. La decisione è stata presa in seguito a un principio di rogo scoppiato sugli spalti dello Stadio Monumental poco prima della vittoria per 1-0 del River Plate sul Boca Juniors. Il fuoco, probabilmente causato da un mozzicone di sigaretta gettato su un mucchio di 'papelitos' a terra, ha distrutto un sedile prima di essere rapidamente spento dai vigili del fuoco con gli estintori.