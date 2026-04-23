Premier League, volata mozzafiato: City e Arsenal a pari punti, chi vince?
Guardiola e Arteta © italyphotopress
La Premier League 2025/26 si avvia verso un finale tutto da scrivere con Manchester City e Arsenal appaiate a 70 punti a cinque giornate dal termine. Dopo il crollo dei Gunners e la rimonta dei campioni in carica, il regolamento inglese mette in chiaro che, in caso di arrivo a pari punti, non conteranno né gli scontri diretti né lo spareggio (previsto invece in Serie A), bensì la differenza reti.
Attualmente la situazione è di un equilibrio quasi surreale: entrambe le formazioni vantano un +37, con il City leggermente avanti per gol segnati (66 contro 63). Se anche la differenza reti dovesse rimanere identica, il secondo criterio sarebbe proprio il maggior numero di gol realizzati.
Una sfida totale che costringerà Arteta e Guardiola a non gestire i risultati, ma a cercare la massima prolificità per strappare il titolo in una volata che promette di decidersi all'ultimo respiro.