Inter, Lautaro: "Vivo per il gol, ho passato un momento difficile. Con Inzaghi grande fiducia"

RITROVATO

L'argentino non andava in rete dal 12 gennaio: "Oggi tanta voglia, rabbia, determinazione e personalità"

L'ultimo gol in assoluto risaliva al 12 gennaio, rigore contro la Juve nella Supercoppa italiana. L'ultimo in campionato addirittura al 17 dicembre, proprio contro la Salernitana, all'andata all'Arechi. E contro i campani Lautaro Martinez ha ritrovato finalmente la rete (una tripletta addirittura), interrompendo un digiuno che lo stava condizionando molto, non solo a livello psicologico: "Ho passato un momento difficile - ha dichiarato l'argentino a fine partita a Sky - mancava la vittoria, mancavano i gol, i miei soprattutto e la squadra ha bisogno che io segni. Oggi c'erano tanta voglia, tanta rabbia, tanta determinazione e personalità: poi capita, sbagli magari reti facili e fai quelle più difficili. Io vivo per il gol, l'abbraccio con Inzaghi perché c'è tanta, tanta fiducia reciproca. Ringrazio anche i nostri tifosi, che ci sono sempre vicini". Una iniezione di fiducia anche per la trasferta di Anfield: "Adesso abbiamo una partita difficile, ma col Liverpool ce la giocheremo con personalità e convinzione".

Ma le realizzazioni dell'argentino, due su assist di Barella, una su invito di Dzeko (autore poi di una doppietta), hanno rotto anche l'incantesimo che pesava su tutta l'Inter che dal pareggio dello stesso bosniaco contro il Napoli lo scorso 12 febbraio non aveva più trovato la via del gol. Due partite di campionato (Sassuolo e Genoa), una di Champions (Liverpool) e una di Coppa Italia (Milan) a secco, oltre settanta conclusioni complessive infruttuose per ben 425 minuti senza esultanze, la striscia più per i nerazzurri da quella di 430 minuti del gennaio 2018. Con quelle di oggi il Toro è poi diventato l'ottavo giocatore dal 2018/19 (suo debutto nella competizione) a raggiungere e superare le 50 reti in Serie A. Nella stagione in corso è a quota 13.