Roma, Soulé: "Giocare con Dybala è incredibile"

Nel corso di un'intervista rilasciata al podcast ufficiale della Roma, Matias Soulé ha parlato della sua avventura in giallorosso e del rapporto con Dybala. Queste le parole dell'argentino: "Quando ero alla Juventus volevo venire qui. È stata una scelta fantastica. È un grande club e una grande squadra. Speriamo di regalare tante gioie ai tifosi. Giocare con Paulo è incredibile. Lo conoscevo già prima di arrivare alla Roma, ma ora siamo diventati più amici. Siamo sempre insieme. In campo sappiamo tutti cosa può fare, fuori dal campo è una persona straordinaria. È questo che conta di più nella vita. È grande dentro e fuori dal campo".