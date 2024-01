Inter: Inzaghi ritrova Lautaro e Dimarco ma contro il Verona nessun azzardo

INTER

Il capitano e l'esterno sinistro attesi in gruppo tra giovedì e venerdì

© Getty Images Inizio dicembre, quattordicesima giornata: con il successo contro il Napoli l'Inter risponde alla vittoria della Juve a Monza e si tiene la testa della classifica a + 2 sui bianconeri. Fine dicembre, diciottesima giornata: dopo il pareggio dei nerazzurri contro il Genoa e i tre punti presi dalla Juve contro la Roma, la distanza in vetta torna a essere quella di inizio dicembre, con la squadra di Inzaghi avanti di due lunghezze su quella di Allegri. Nessun allungo, dunque, ma anche nessuna rimonta. Ecco, in sostanza, perché i toni "allarmistici" degli ultimi giorni non hanno minimamente intaccato le certezze del gruppo interista. E su questo ha insistito Simone Inzaghi alla ripresa dei lavori ieri ad Appiano: un allenamento che, al netto dell'influenza che ha colpito Calhanoglu, ha confermato i progressi di Dumfries e dato indicazioni positive di Lautaro e Dimarco.

Questi ultimi due dovrebbero rientrare in gruppo giovedì, al più tardi venerdì, per poi essere convocati col Verona. In ogni caso, data anche l'intensità degli impegni che attendono la squadra nel mese di gennaio, nessun rischio e nessuna forzatura: il rientro sarà graduale, di conseguenza è lecito aspettarsi la conferma sia di Arnautovic che di Carlos Augusto dal primo minuto. Per il resto, con la rosa al completo (anche Calhanoglu non preoccupa in vista dell'impegno di sabato), ci sarà spazio per rotazioni e avvicendamenti. In attesa che anche sulla fascia destra torni a esserci il doppio binario interrottosi con il ko di Cuadrado: Buchanan svolgerà le visite mediche domani, la sua presenza con l'Hellas sarà nel migliore dei casi puramente formale. Da settimana prossima inizierà il vero inserimento dell'esterno destro su cui società e tecnico hanno voluto e vogliono puntare fortemente.