Inter, rimandato il debutto di Buchanan: rientrerà in Belgio dopo visite e firma

INTER

Il canadese dovrà tornare a Bruxelles e attendere il permesso di lavoro, non sarà a disposizione di Inzaghi contro l'Hellas

Tajon Buchanan non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Verona di sabato. Il canadese arriverà a Milano giovedì per sottoporsi alle visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri, ma poi farà ritorno in Belgio dove dovrà richiedere e attendere il permesso di soggiorno per attività lavorativa, in quanto extracomunitario. Non ci sono dunque i tempi tecnici perché il tesseramento sia operativo per il match di San Siro: il suo esordio in maglia nerazzurra potrebbe avvenire sabato 13, all'U-Power Stadium contro il Monza.

La burocrazia farà dunque slittare di una settimana la prima convocazione dell'esterno classe 1999: per avere il transfert dalla federcalcio belga servirà infatti il permesso di lavoro, che verrà rilasciato a contratto firmato. Il modo più semplice per ottenerlo è farne richiesta alla cancelleria consolare dell'ambasciata italiana a Bruxelles, nel paese in cui Buchanan ha lavorato negli ultimi due anni. Da qui dunque la necessità di fare momentaneamente ritorno in Belgio.

Solo un piccolo ritardo, in ogni caso: contro il Verona sulla destra potrebbe rivedersi Dumfries, anche se resta in allerta il jolly Darmian. Contro il Monza, invece, potrebbe esserci spazio proprio per il nuovo acquisto chiamato a sostituire Cuadrado, almeno per uno spezzone di gara.