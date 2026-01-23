Inter in lutto: addio a Giancarlo "Caje" Cella, vinse lo scudetto 1970-'71

È morto a Bobbio (Piacenza), suo paese natale, Giancarlo "Caje" Cella, 85 anni, ex calciatore tra le altre di Piacenza, Torino (con cui debuttò in Serie A), Catania, Atalanta e Inter (con la cui maglia ha vinto lo scudetto 1970-71). Al suo attivo anche 9 presenze e due gol nella nazionale Under 21 e una medaglia d'oro nel 1959 con la maglia azzurra i Giochi del Mediterraneo. Al termine della carriera, interrotta da un grave infortunio che gli precluse la convocazione in Nazionale per i Mondiali del 1962, divenne allenatore guidando le giovanili dell'Inter e diventando anche viceallenatore dei nerazzurri prima di sedere sulle panchine di Pavia, Carpi, Spal e Suzzara e infine responsabile del settore giovanile del Piacenza dove ha allenato sia Pippo che Simone Inzaghi.