Inter, Farris: "La flessione era fisiologica, ora una grande partita a Liverpool"

QUI INTER

Inzaghi senza voce, parla il vice: "Eravamo stanchi di testa, mai avuto dubbi su Lautaro o Barella"

Un Simone Inzaghi senza voce ha lasciato spazio al suo vice, Massimiliano Farris, nel commentare il 5-0 inflitto dall'Inter alla Salernitana: "La nostra flessione? È stata solo fisiologica - ha detto il tecnico parlando del ritorno alla vittoria dei suoi -. C'è stato un grandissimo numero di impegni ravvicinati, che hanno avuto un grosso impatto, ma che è stato più emotivo che fisico. Abbiamo sottolineato ai ragazzi che la stanchezza era più che altro mentale. Non c'era alcun dato, tra quelli in nostro possesso, che ci dicesse che erano in flessione fisica e non abbiamo mai avuto dubbi su Lautaro o Barella. Ci siamo affidati alla forza del gruppo". Getty Images

Nelle ultime due uscite la squadra era apparsa irriconoscibile: "Nelle ultime due partite ci siamo un po' snaturati. Col Genoa è stato difficile anche per il campo, mentre col Milan (in Coppa Italia, ndr) c'era poca tranquillità e non siamo stati in grado di fare il nostro gioco. Stasera invece abbiamo ripreso il controllo della palla e giocato come sappiamo. Brozovic? Ormai viene marcato a uomo in tutte le partite. Lui è un accentratore di gioco, ma può fare la differenza quando la squadra lo supporta liberando spazi. È un grandissimo giocatore di scarico, ha grandi letture e grande dinamismo".

Farris ha poi parlato del ritorno degli ottavi di Champions League, quando l'Inter sarà chiamata a una grande impresa ad Anfield per ribaltare lo 0-2 di San Siro: "Ci aspettiamo e vogliamo fare una prestazione importante. Lo vogliono anche i ragazzi. Dobbiamo fare la nostra gara, anche se sappiamo bene che partiamo in svantaggio. Siamo la stessa squadra e lo stesso staff della prima parte di stagione".

Parlando della corsa scudetto, invece, il vice di Inzaghi ha sottolineato la vicinanza del club in questo periodo di rincorsa alla vetta: "La società ci è stata molto vicina in questo periodo e ci siamo più volte ribaditi un concetto: siamo l'unica squadra che dipende solo da se stessa. Siamo gli unici che, vincendole tutte, non possono essere raggiunti. Stasera abbiamo messo un piccolo tassello in questa direzione".