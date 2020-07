Inter e Atalanta sicure del quarto posto, ma non della Champions

IL CAVILLO

Inter e Atalanta aritmeticamente in Champions League, anzi no. Con il pareggio 2-2 della squadra di Conte in casa della Roma, sia i nerazzurri di Milano che quelli di Bergamo hanno matematicamente conquistato un piazzamento nei primi quattro posti di questa Serie A, ma esiste una remota possibilità che potrebbe escludere proprio la quarta classificata italiana dalla prossima Champions League: i trionfi di Napoli e Roma nell'attuale edizione delle due competizioni europee. Nessuna nazione, infatti, può avere più di cinque rappresentanti nella massima competizione europea per club.

Ecco perché per certificare la partecipazione alla prossima Champions League prima di agosto sarà necessario piazzarsi nei primi tre posti in Serie A visto che le coppe europee in questa stagione si completeranno dopo la fine del campionato.

Stando a quanto riportato dal regolamento Uefa, infatti, ogni federazione può avere un massimo di cinque club in Uefa Champions League e lo scenario che una squadra possa perdere un "posto automatico" derivato dal proprio campionato è remota per la Serie A, ma esiste. Questo accadrebbe con due condizioni che attualmente per il nostro campionato potrebbero ancora accadere: due squadre vincitrici in Europa dello stesso campionato e allo stesso tempo fuori dai primi quattro posti nel proprio torneo domestico. Napoli e Roma, per farla breve, vincendo contemporaneamente Champions League ed Europa League 2019/20, spedirebbero la quarta classificata in Serie A direttamente alla fase a gironi della Europa League 2020/21.