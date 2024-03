Inter, dopo Thuram per il Genoa Inzaghi recupera anche Acerbi e Frattesi

verso inter-genoa

Il regista turco tornerà in gruppo in settimana puntando così il Bologna

© Getty Images Dopo Thuram l'Inter ritrova anche Acerbi e Frattesi: per il Genoa Simone Inzaghi dovrà dunque rinunciare soltanto a Calhanoglu (oltre ai lungodegenti Cuadrado e Sensi). L'attaccante francese era tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di sabato, oggi è toccato come previsto al centrale assente dalla partita contro la Roma così come il centrocampista che precauzionalmente aveva invece chiesto il cambio dopo il gol realizzato nel recupero di mercoledì contro l'Atalanta. Dei tre, il più avanti è Thuram che ha infatti maggiori chiances di mettere minuti nelle gambe domani sera contro i rossoblù di Gilardino.

Ottime notizie, comunque, per Inzaghi anche perché il recupero di Calhanoglu non preoccupa e procede secondo previsioni: il turco tornerà in gruppo a metà settimana per poter essere tra i convocati per la trasferta contro il Bologna. Così come per Acerbi, Frattesi e Thuram, l'obiettivo è averlo al meglio per il ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. Detto questo, contro il Genoa si annuncia un'Inter con Sanchez al fianco di Lautaro, Dumfries dal primo minuto a destra, Asllani in regia e Carlos Augusto terzo centrale di sinistra al posto dello squalificato Bastoni. Per il resto, probabili rotazioni in corso di partita: Arnautovic per far rifiatare Lautaro, Bisseck come alternativa a Pavard, Klaassen per Mkhitaryan e Buchanan per Dimarco. Tutti coinvolti, tutti chiamati in causa in un momento cruciale della stagione.