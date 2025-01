Inter, Darmian: "Tutte le gare sono difficili, contento di aver aiutato squadra"

"In questi giorni abbiamo visto che tutte le partite sono difficili, oggi il Venezia ha dimostrato di essere una squadra organizzata e di qualità ma noi volevamo continuare il nostro percorso, abbiamo fatto una buona partita e portato a casa la vittoria che era la cosa più importante". Lo ha detto il difensore dell'Inter Matteo Darmian, autore del gol vittoria contro il Venezia. "Noi lavoriamo tanto sulla mobilità, non importa chi arriva, mi sono trovato davanti alla porta e ho fatto gol, sono contento di aver aiutato la squadra a portare a casa la vittoria - ha concluso - I complimenti di Barella? Bellissimi, poi da un campione come lui valgono di più".