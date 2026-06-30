Inter, Darmian saluta: "Certi legami non finiranno mai"

30 Giu 2026 - 13:14
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Dopo il saluto ufficiale della società, Matteo Darmian ha voluto pubblicare un post sui propri canali social per salutare il mondo Inter: "Dopo sei anni vissuti intensamente, trovare le parole giuste non è semplice. Sei anni volati in un attimo, perché quando indossi una maglia con il cuore il tempo non si conta in stagioni, ma in emozioni, sacrifici, vittorie, cadute e persone che diventano famiglia e parte di ciò che sei. Con il cuore pieno di orgoglio e gratitudine per questi colori, ringrazio la Società, lo staff, i compagni e tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso straordinario. Un grazie va anche a voi tifosi, che mi avete sempre sostenuto e fatto sentire uno di voi. Il vostro affetto è stato un privilegio e lo porterò sempre con me. Le strade si dividono, ma ci sono legami che non finiranno mai, perché ci sono squadre che smettono di essere solo una maglia e diventano casa. Grazie di tutto!"

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