Inter, dal rinnovo al rientro contro il Verona: è la settimana di Lautaro

INTER

Il capitano lavora per rientrare contro l'Hellas, intanto si attende l'annuncio del prolungamento del contratto sino al 2028

© inter.it Mentre la Juve festeggia per il -2 dalla vetta, l'Inter mette nel mirino quota 48 per fare il giro di boa tenendosi stretto un primato che al di là del titolo più che virtuale di Campione d'inverno sarebbe invece la plastica rappresentazione della straordinaria velocità di crociera tenuta in un girone d'andata dai numeri superlativi. Il pareggio di Genova non ha minimamente intaccato convinzioni e certezze di un gruppo che ieri ha celebrato l'ufficialità dei rinnovi di tre suoi fondamentali componenti, Dimarco, Darmian e Mkhitaryan. Il prossimo, il più atteso, è quello di Lautaro Martinez, il capitano pronto a legarsi al club nerazzurro sino al 2028, con un ingaggio vicino agli 8 milioni, punto di incontro tra le richieste del giocatore oggi simbolo dell'interismo e della volontà del club di premiare l'attaccante e l'uomo sul quale intende costruire i futuri successi. Annuncio che potrebbe/dovrebbe arrivare proprio entro l'Epifania, giorno nel quale a San Siro arriva il Verona.

E proprio contro l'Hellas, capitan Lautaro conta di rientrare dopo aver dovuto saltare i match contro Lecce e Genoa.La ripresa dei lavori è fissata per martedì 2 gennaio, ma Lautaro ha continuato e continuerà in questi due giorni a lavorare per recuperare al meglio. Lui come Dimarco. Per entrambi è previsto un graduale ritorno in gruppo in settimana: se tutto andrà come previsto, tra mercoledì e giovedì dovrebbero riunirsi ai compagni di squadra.