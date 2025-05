Inter in finale di Champions, Benfica a segno in Portogallo: la tradizione fa ben sperare i tifosi lusitani

Una tradizione portata avanti anche negli Anni Settanta quando nel 1972 la Beneamata dovette cedere nuovamente il passo all'Ajax, mentre la formazione portoghese otteneva il diciannovesimo trofeo di sempre. Per veder ripetersi questa situazione è stato quindi necessario aspettare il 2010 con l'Inter in grado di realizzare il Triplete e il Benfica di laurearsi campione per la trentaduesima volta. Il tutto non poteva che accadere anche nel 2023 quando il Manchester City trionfava per la prima volta in Champions a discapito dell'Inter, mentre il club di Lisbona vinceva in patria per la trentottesima volta.