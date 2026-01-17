Inter, non solo Lautaro: Chivu ha un patrimonio unico, quattro attaccanti al top

Nella precedente uscita, contro il Lecce, Chivu aveva schierato una coppia abbastanza inedita, formata da Thuram e Bonny. Per il momento quella meno efficace, forse perché i due hanno alcune caratteristiche simili, o forse perché semplicemente Di Francesco aveva allestito un bunker difensivo difficile da perforare. Infatti, a un certo punto è stato necessario schierare un tridente pesante. In pura teoria, la “Thu-Bo” sarebbe stata idonea ad attaccare la linea alta e un po’ lenta dell’Udinese, ma poi è andata diversamente.