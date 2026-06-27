Euro U19, Azzurrini in Galles: lunedì l'esordio contro la Serbia

L'Italia è arrivata a Conwy dopo aver chiuso il Gruppo 9 del primo turno delle qualificazioni, andato in scena dal 12 al 18 novembre in Sicilia, al primo posto con 7 punti, davanti a Polonia (6), Moldova (3) e Bosnia ed Erzegovina (1), e dopo aver concluso il Gruppo 6 della fase élite, giocato dal 25 al 31 marzo in Calabria, ancora in vetta, sempre con 7 punti, gli stessi della Turchia ma con una differenza reti migliore (+6 per gli Azzurrini e +2 per i turchi), lasciandosi alle spalle Ungheria (3) e Slovacchia (0).