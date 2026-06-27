Euro U19, Azzurrini in Galles: lunedì l'esordio contro la Serbia

27 Giu 2026 - 17:53
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L'avventura della Nazionale Under 19 è partita ieri sera, quando gli Azzurrini di Alberto Bollini hanno raggiunto il Galles, sede della fase finale dell'Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all'11 luglio. Un viaggio che porta con sé una tradizione recente, costruita appena tre anni fa (2023), quando proprio Bollini riportò il titolo continentale nelle bacheche azzurre a distanza di vent'anni. Un'impresa, quella del tecnico di Poggio Rusco, che oggi lo rende l'unico allenatore degli otto presenti in Galles ad aver conquistato un campionato europeo Under 19.

L'Italia è arrivata a Conwy dopo aver chiuso il Gruppo 9 del primo turno delle qualificazioni, andato in scena dal 12 al 18 novembre in Sicilia, al primo posto con 7 punti, davanti a Polonia (6), Moldova (3) e Bosnia ed Erzegovina (1), e dopo aver concluso il Gruppo 6 della fase élite, giocato dal 25 al 31 marzo in Calabria, ancora in vetta, sempre con 7 punti, gli stessi della Turchia ma con una differenza reti migliore (+6 per gli Azzurrini e +2 per i turchi), lasciandosi alle spalle Ungheria (3) e Slovacchia (0).

Gli Azzurrini, però, prima della partenza per il Galles, hanno dovuto fare i conti con alcune assenze, a partire dai gioielli del Borussia Dortmund, entrambi classe 2008, Samuele Inácio e Luca Reggiani. Due profili che in stagione hanno lasciato il segno, essendo stati protagonisti della storica medaglia di bronzo conquistata dalla Nazionale Under 18 di Massimiliano Favo all'ultimo Mondiale Under 17 in Qatar, decisivi nella fase élite dell'Under 19 azzurra sotto età in Calabria e freschi di esordio con la Nazionale A di Silvio Baldini, tecnico ad interim, nelle amichevoli di giugno.

Out anche Alessio Cacciamani, centrocampista classe 2007 di proprietà del Torino, reduce dall'ultima stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia. Alle precedenti assenze si aggiungono poi quelle dei centrocampisti Wisdom Serebour Acquah, classe 2007 del Torino, e Federico Steffanoni, classe 2008 dell'Atalanta, costretti al forfait per infortunio dopo aver preso parte allo stage di preparazione di Coverciano, andato in scena dal 22 al 25 giugno.

Sono invece quattro le novità: i classe 2009 Antonio Arena della Roma e Destiny Onoguekhan Elimoghale della Juventus, insieme ai classe 2008 Samuel Wiafe del Modena e Cristiano De Paoli del Como. Arena, De Paoli ed Elimoghale, così come Inácio e Reggiani, hanno fatto parte della spedizione azzurra a Doha, culminata con il terzo posto nella Coppa del Mondo Under 17. 

Stamattina gli Azzurrini hanno sostenuto il loro primo allenamento in Galles presso l'impianto sportivo del Penmaenmawr Phoenix. Al termine della seduta, la squadra ha incontrato gli Allstars, il PAN disability team del club gialloblù che ogni settimana si ritrova per condividere la passione per il calcio.

L'Italia, inserita nel Gruppo B, esordirà lunedì 29 giugno (ore 16 locali, 17 italiane) al The Oval di Caernarfon contro la Serbia, prima di affrontare Croazia e Ucraina rispettivamente giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), ancora a Caernarfon, e domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, previste per mercoledì 8 luglio a Denbigh (ore 16.30 locali, 17.30 italiane) e a Wrexham (ore 19 locali, 20 italiane), mentre la finale è fissata per sabato 11 luglio (ore 19 locali, 20 italiane) al Racecourse Ground.

In palio, oltre al titolo europeo, c'è anche il pass per il prossimo Mondiale Under 20, in programma nel 2027 tra Azerbaigian e Uzbekistan: a staccarlo saranno le quattro semifinaliste e la vincente del play-off tra le due terze classificate, previsto mercoledì 8 luglio (ore 14 locali, 15 italiane) a Bangor. 

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