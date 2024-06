Inter, a Palazzo Parigi si decide il nuovo presidente: le mosse di Oaktree

© hotel palazzo parigi milano

Hotel Palazzo Parigi, nel cuore pulsante di Milano: nascerà operativamente qui, domani, la nuova Inter a stelle e strisce. Appuntamento alle ore 10: l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina del nuovo CdA e del presidente successore di Steven Zhang. Una data, va da sé, storica per il club nerazzurro. Procediamo con ordine. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto sempre da 10 membri. I due indipendenti che facevano parte del precedente board (in quota Oaktree, ai tempi sotto la precedente gestione Suning), vale a dire Marchetti e Cassarai, resteranno al loro posto, così come i due CEO, Marotta e Antonello. Presenti i quattro manager che si stanno occupando dell'Inter per conto della proprietà americana - Cano, Ralph, Ligori e Meduri - restano da definire gli ultimi due posti che verranno appunto assegnati domani. Dal CdA all'elezione del nuovo numero uno, altro passo importantissimo, non sol a llivello simbolico. Chi ricoprirà la carica? Nei giorni scorsi sono emersi i nomi dello stesso Marchetti, come diretta emanazione di Oaktree, e quello di Zanetti, bandiera e uomo-immagine, profilo capace di condensare su di sè aspetti simbolici e competenze manageriali acquisite in questi anni ricoprendo il ruolo di vice-presidente. Entrambe le candidature hanno perso tuttavia quota, o così pare, a favore di un profilo italiano - scrive oggi la Gazzetta dello Sport - "più giovane, legato al Fondo, istituzionale e chiamato a tenere i rapporto con Figc e Lega". Manovre di "depistaggio" o meno (in queste ore, si è parlato di un nuovo tentativo di Oaktree di convincere Marotta ma è spuntato pure il nome del banchiere Gerardo Braggiotti), lo capiremo entro 24 ore.