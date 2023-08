Inter a Cagliari ancora senza Acerbi: Inzaghi recupera almeno Darmian

VERSO CAGLIARI-INTER

Formazione fotocopia di quella vista con il Monza: davanti Thuram in vantaggio su Arnautovic

© Getty Images La conferma che Acerbi non è ancora pronto per rientrare è arrivata stamani, semmai ce ne fosse stato bisogno dopo le indicazioni arrivate durante tutta la settimana. Il centrale dell'Inter ha lasciato la Pinetina anzitempo e non farà dunque parte della spedizione nerazzurra a Cagliari: il problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal gruppo da inizio mese non è ancora stato superato del tutto, l'obiettivo è quello di recuperarlo per la terza giornata, contro la Fiorentina. Possibilmente. C'è invece Darmian, a disposizione di Inzaghi per una difesa fotocopia di quella vista contro il Monza, con De Vrij perno centrale e Bastoni a sinistra.

La difesa, non a caso il reparto per il quale il tecnico nerazzurro si è espresso in maniera molto chiara, è dunque numericamente contata: in panchina di ruolo Inzaghi avrà con sè il solo Bisseck, al di là del fatto che con la presenza di Carlos Augusto a sinistra potrebbe pure ricorrere in caso di necessità a Dimarco. Di certo però, è evidente quanto un innesto sia necessario: Pavard non è ancora arrivato, ma sia il francese o un altro da qui a venerdì qualcuno deve aggiungersi al gruppo. Difesa, si diceva, fotocopia di quella vista col Monza come esattamente dovrebbero essere gli altri reparti: vero è che Frattesi scalpita e insidia Mkhitaryan, ma l'armeno al momento resta ancora in vantaggio. Così come Thuram lo è su Arnautovic per giocare al fianco di Lautaro. A Cagliari non ci sarà invece Sanchez: la prima della sua seconda esperienza interista è rimandata al match casalingo contro la Fiorentina.