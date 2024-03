Instaura una relazione con una calciatrice, il Leicester licenzia il tecnico Willie Kirk

IL CASO

Il mister è stato sollevato dall'incarico dopo aver violato il "codice di condotta della squadra".

© Getty Images In casa Leicester non si respira di certo un bel clima. In questo caso non si tratta di risultati che non arrivano o brutte notizie dall'infermeria, ma della presunta relazione che unirebbe il tecnico della squadra femminile Willie Kirk e una calciatrice delle Foxies. La notizia era già trapelata nelle scorse settimane tanto da spingere alcune colleghe a intervenire in merito, tuttavia la conferma sembrerebbe arrivare direttamente dal club che ha deciso di licenziare l'allenatore per una violazione del "codice di condotta della squadra".

Un'accusa che lascia poco spazio alla fantasia e che fa pensare come Kirk sia stato sollevato dall'incarico per i rapporti personali instaurati con una sua giocatrice, una situazione che avrebbe destabilizzato l'equilibrio all'interno dello spogliatoio. Come riportato da un comunicato pubblicato sui propri social Kirk è stato licenziato a "seguito di un ampio processo disciplinare interno e nel rispetto degli obblighi del club in materia di privacy individuale" che ha dimostrato come abbia "violato il codice di condotta della squadra a un livello tale da rendere la sua posizione non più idonea”. Al suo posto la formazione è stata affidata a Jennifer Foster, supportata da Stephen Kirby in attesa di trovare un sostituto che possa evitare ulteriori "problemi di cuore".