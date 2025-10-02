Inghilterra, Bellingham nominato giocatore dell'anno

Jude Bellingham è stato nominato giocatore inglese dell'anno per la stagione 2024-25, piazzandosi davanti a Declan Rice ed Harry Kane. Lo riporta la Bbc. Il centrocampista ventiduenne ha segnato un gol in otto partite con la nazionale, consentendo all'Inghilterra di ottenere la promozione in Nations League sotto la guida del tecnico ad interim Lee Carsley, prima di iniziare le qualificazioni Mondiali con il nuovo commissario tecnico Thomas Tuchel. Bellingham, attualmente al Real Madrid, è il secondo calciatore inglese che gioca fuori dal suo Paese a ottenere il riconoscimento. Il primo era stato Owen Hargreaves nel 2006, quando militava nel Bayern Monaco.