Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inghilterra, Bellingham nominato giocatore dell'anno

02 Ott 2025 - 11:35
© IPA

© IPA

Jude Bellingham è stato nominato giocatore inglese dell'anno per la stagione 2024-25, piazzandosi davanti a Declan Rice ed Harry Kane. Lo riporta la Bbc. Il centrocampista ventiduenne ha segnato un gol in otto partite con la nazionale, consentendo all'Inghilterra di ottenere la promozione in Nations League sotto la guida del tecnico ad interim Lee Carsley, prima di iniziare le qualificazioni Mondiali con il nuovo commissario tecnico Thomas Tuchel. Bellingham, attualmente al Real Madrid, è il secondo calciatore inglese che gioca fuori dal suo Paese a ottenere il riconoscimento. Il primo era stato Owen Hargreaves nel 2006, quando militava nel Bayern Monaco. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

02:51
DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

02:14
DICH TUDOR ONE TO ONE POST VILLARREAL DICH

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

03:07
DICH LOCATELLI POST VILLARREAL DICH EDL

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:10
MCH CABAL VILLARREAL CHE ZOPPICA MCH

Juve, Cabal finisce ancora ko

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:00
DICH PIOLI VIGILIA 1/10 DICH

Pioli: "Vogliamo arrivare fino in fondo, puntiamo sulla qualità"

01:02
DICH PAYERO CREMONESE 1/10 DICH

Payero si presenta alla Cremonese: "Pronto a giocare in tutti i ruoli"

02:08
Le top parate della 5a

Le top parate della 5a

01:21
Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

01:15
Domani l'Europa League

Domani l'Europa League

01:36
Vlahovic a Villarreal

Vlahovic a Villarreal

I più visti di Calcio

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:30
Champions, Flick omaggia il Psg: "Barcellona non è al loro livello"
11:38
Atalanta, lesione all'adduttore per Bellanova. Out Kossounou
11:35
Inghilterra, Bellingham nominato giocatore dell'anno
10:20
Friburgo, Grifo non si fida del Bologna: "Hanno molta qualità"
09:36
Mondiali Under 20, Italia-Cuba 2-2