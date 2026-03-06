Roma, oggi Dybala si opera al ginocchio: quanto starà fuori

Sembra un’odissea senza fine quella di Paulo Dybala, che proprio nella settimana più dolce della sua vita privata, segnata dalla nascita del primo figlio, si ritrova a fare i conti con l'ennesimo scherzo del destino. Durante l’allenamento di ieri mattina sono bastati appena dieci minuti perché la "Joya" avvertisse nuovamente quel dolore al ginocchio sinistro che lo tormenta ormai dalla sfida di fine gennaio contro il Milan, costringendolo ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare il campo tra lo sconforto generale. Nonostante i tentativi estremi tra agopuntura e terapie specifiche, l’infiammazione non accenna a placarsi, rendendo vana la convocazione simbolica dell'ultima domenica e obbligando lo staff medico a valutare soluzioni drastiche: oggi operazione in artroscopia al ginocchio per capirne le reali condizioni. Dovrebbe stare fermo due-tre settimane e tornare dopo la sosta per le nazionali